Соледар, ДНР, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 26 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности семь мин калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Спартак, Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Александровка, Ясное», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения получили четыре жилых дома в посёлке Старомихайловка. На окраине Донецка ПТУР повредил второй этаж дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате снайперского обстрела ВСУ ранение правого предплечья получил наблюдатель Совместного центра контроля и координации.

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