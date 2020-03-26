Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге приступили к расследованию уголовного дела в отношении петербуржца, которого подозревают в убийстве своих родителей, якобы тяготившихся земной жизнью. Об этом в четверг, 26 марта сообщает пресс-службу ГСУ СК по Петербургу.

По данным следствия, 25 марта в квартире одного из домов, расположенного на Казанской улице в Красногвардейском районе, 30-летний мужчина нанес множественные удары ножом своей 50-летней матери и 56-летнему отцу. В результате чего женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Подозреваемый по горячим следам был задержан сотрудниками полиции в тот же день. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пункта «а» ч.2 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

В свою очередь издание «Фонтанка.ру» сообщает, что о своем преступлении правоохранительным органам рассказал сам подозреваемый. Поступок мужчина объяснил тем, что таким образом он избавил своих родителей, тяготившихся земной жизнью, от страданий. Кроме того, по данным издания, мужчина наблюдался у психиатра и относил себя к популярному в Индии религиозному течению.