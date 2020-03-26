Сургут, Югра, , 09:54 — REGNUM В Югре проводится процессуальная проверка по факту авиационного инцидента в аэропорту Сургута 26 марта с самолётом «Ан-24». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, в 8:15 по местному времени (6:15 мск), при запуске правого двигателя воздушного судна было обнаружено искрение проводки. Самолёт должен был лететь в Ханты-Мансийск.

Командир самолёта остановил вылет. На борту воздушного судна находилось 12 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на табло аэропорта Сургута сообщается о задержке рейса авиакомпании «ЮТэйр» до Ханты-Мансийска с вылетом 8:15 до 13:30 по местному времени (11:30 мск).

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