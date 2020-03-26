Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В центре Петербурга утром в 26 марта тушили пожар в трехэтажном историческом здании всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар в НИИ растениеводства имени Вавилова. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today

Сообщение о возгорании в Адмиралтейском районе на улице Большая Морская, 44 поступило на пульт дежурного около 08:20 мск. Горело на последнем, третьем этаже исторического здания, в котором размещается НИИ растениеводства им. Вавилова.

Горели 8 кв. м. помещения размером 40*54 м. До прибытия спасателей сотрудники НИИ самостоятельно покинули территорию. В 08:31 был подтвержден второй ранг пожара.

«В 8:55 мск пожар удалось локализовать», — говорится в сообщении.