Уфа, , 09:21 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту пожара, в котором погиб ребенок в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Следствие установило, днем 25 марта текущего года в жилом доме в с. Большая Устюба Буздякского района произошёл пожар. Во время тушения пожара было обнаружено тело двухлетней девочки. Ее четырехлетнего брата вынес из огня мужчина, который проезжал мимо и заметил пожар.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи устанавливают причины смерти ребенка и причины пожара.

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