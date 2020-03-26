Стокгольм, , 08:58 — REGNUM В столице Швеции резко возросло количество умерших пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в Стокгольмском регионе умерло 37 пациентов, 18 из них за 25 марта, что явилось двукратным увеличением смертности в столице всего лишь за сутки. Об этом вечером 25 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Шторм уже наступил. Мы не знаем, насколько он будет сильным, но мы находимся в самом его эпицентре», — прокомментировал трагические цифры Бьорн Эрикссон, директор Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Отмечается, что столичный регион вступил в новый этап борьбы с коронавирусом COVID-19. В прошлый период основное внимание уделялось сдерживанию заражения и предотвращению распространения инфекции. Вместо этого теперь речь уже идет об увеличении возможностей медицинского ухода за пациентами и теми, кто находится в группе риска.

«Сейчас уже открыто заявлено о том, что мы всегда находимся на шаг позади, прежде чем увидеть, что можно было сделать», — добавил Эрикссон.

По состоянию на 25 марта в Швеции подтверждено, что 1070 человек были инфицированы COVID-19, 300 из них проходят лечение в больницах, а 65 человек находятся в палатах интенсивной терапии. Зараженных лиц старше 70 лет становится значительно больше.