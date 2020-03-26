Уфа, , 08:56 — REGNUM Пятерых участников группы обвиняют в распространении наркотиков в Уфе. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в конце 2018 — начале 2019 года обвиняемые пять местных жителей в возрасте от 22 до 40 лет стали участниками «интернет-магазина» и распространяли наркотические вещества в Уфе. Правоохранители считают, что подозреваемые получали наркотики крупными партиями через тайники. Затем их расфасовывали на мелкие дозы и делали закладки. А адреса закладок сообщали своему «куратору».

Отмечается, что у фигурантов уголовного дела изъяли свыше 2,5 кг наркотиков, что составляет более восьми тысяч разовых доз. Кроме этого, были изъяты материалы и приспособления для расфасовки наркотиков.

По данным фактам было возбуждено уголовно дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.ч. 4, 5 ст.228.1 УК РФ.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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