Ташкент, , 08:46 — REGNUM Землетрясение в среднем силой 4 балла ощущалось в 09.44 по местному времени (07.44 мск) на территории Узбекистана, эпицентр стихии находился на в Таджикистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«Магнитуда составила 4,9, глубина 10 километров, расстояние от Ташкента 122,51 километров в юго-восточном направлении», говорится в сообщении. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Ташкенте на верхних этажах здания двигалась мебель, раскачивались люстры. Землетрясение ощущалось примерно в течении 20 секунд.