Омск, , 08:46 — REGNUM В Омске вынесен приговор группе лиц, признанных виновными в хищении сотен миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Первомайский районный суд вынес приговор Станиславу Мацелевичу, Александру Ефремову, Рафаелу Петросяну и Станиславу Примакову.

Мацелевич признан виновным в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, Петросян и Примаков — в пособничестве в присвоении или растрате и легализации (отмывании) денежных средств, Ефремов — в легализации денежных средств.

По данным следствия, обвиняемые и другие лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действовали в составе организованной группы, роли каждого были чётко распределены.

В 2013 — 2016 годах они похитили деньги ООО «Страховая инвестиционная компания». При этом использовались разные противозаконные схемы.

Суд установил, что в результате незаконных действий группы было похищено порядка 585 млн рублей. Затем деньги были легализованы путём перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.

В ходе следствия на имущество и деньги обвиняемых (на общую сумму около 500 млн рублей) был наложен арест.

Мацелевичу суд назначил пять лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Примакову — пять лет лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей, Петросяну — 4,8 года лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, Ефремову — три года лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Наказание осуждённые будут отбывать в колонии общего режима.

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