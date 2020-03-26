Ялуторовск, Тюменская область, , 08:42 — REGNUM В Тюменской области за повреждённый деревом автомобиль администрация Ялуторовска выплатила местному жителю более 130 тыс. рублей компенсации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс службе Ялуторовского районного суда.

Инцидент произошёл летом 2019 года. Житель Ялуторовска припарковал свой автомобиль возле дома. Во время урагана на машину упало дерево, транспортное средство было серьёзно повреждено. Гражданин потратил немалые средства на ремонт автомобиля, а именно 232 567 рублей.

Суд частично удовлетворил исковые требования гражданина. С администрации Ялуторовска взыскан материальный ущерб в размере 136 082 рубля и расходы по оплате госпошлины в размере 4 403 рубля. Исковые требования пострадавшего к управляющей компании, вовремя не спилившую ломкое дерево, оставлены без удовлетворения.