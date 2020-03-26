Багдад, 26 марта 2020, 08:16 — REGNUM Двое турецких военнослужащих были убиты во время столкновения с членами Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом 26 марта сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, двое военных также получили ранения, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.
Напомним, вооруженные силы Турции ведут активную борьбу с курдскими повстанцами на территории Ирака и Сирии, если в Сирии они действуют в нарушение суверенитета страны и норм международного права, то в Ираке — по приглашению правительства страны.
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