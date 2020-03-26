Симферополь, , 08:12 — REGNUM Над акваторией Чёрного моря в районе Феодосии в Крыму с радаров пропал истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России. По предварительным данным, он потерпел крушение в ходе плановых полётов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Уточняется, что сигнал аварийного радиомаяка в 50 км от Феодосии был зафиксирован в 20:11 25 марта. Предположительно, самолёт упал в воду.

Также известно, что спасателям удалось засечь сигнал радиобуя — далеко за пределами района поиска. Предположительно, он исходит с резиновой лодки, на которой может находиться лётчик потерпевшего крушение истребителя. В этот район направлены два судна, находившихся поблизости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 марта, на поиски и спасение пилота Су-27 были направлены самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8, а также противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские корабли, которые были недалеко от места ЧП.