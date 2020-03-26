Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM На территории Бурятии зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, больных госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.

Состояние их оценивается как удовлетворительное. В настоящее время власти устанавливают людей, контактировавших с ними, а также проводят дезинфекционные мероприятия.

Кроме того, в стационарах находятся 24 прибывших из неблагополучных стран, у которых выявили респираторные симптомы. Под медицинским наблюдением остаётся более пятисот человек, из них 11 (9 китайцев и 2 японцев) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения под Улан-Удэ.

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