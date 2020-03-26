Уфа, , 08:09 — REGNUM Двое мужчин погибли во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел вечером 25 марта в жилом доме по ул. Северная н. п. Антоновка Гафурийского района Башкирии. По тревоге было поднято 16 огнеборцев на 6 единицах техники.

Прибыв не место происшествия, спасатели установили, что горит бревенчатый дом. На тушение подали два ствола РСК-50. Открытое горение было ликвидировано в течение одного часа с момента поступления информации о пожаре.

Сообщается, что во время борьбы с огнем пожарные обнаружили тела двух мужчин.

Причины пожара устанавливаются.

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