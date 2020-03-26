Петровский район, , 10:20 — REGNUM Во время пожара в своем доме в Саратовской области погибла 93-летняя женщина. По данному факту назначена доследственная проверка, сообщили в региональном СКР.

Выяснилось, что 25 марта жители села Николаевка Петровского района Саратовской области заметили возгорание одного из домов, в котором проживала пожилая женщина с сыном. Пожарным удалось потушить возгорание и обнаружить неподалеку от входной двери останки тела хозяйки дома. Сын женщины не пострадал, в момент пожара он был на работе.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове в Пензенской области. Среди погибших — трое детей.

Пожар произошел в частном жилом одноэтажном деревянном доме в Заречном переулке в ночь на 25 марта.

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