Багдад, , 08:07 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции «нейтрализовали» восьмерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 26 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, повстанцы были убиты ударом с воздуха в районе Хафтанина. Спецоперация против курдов, как заверяют турецкие военные, будет продолжена.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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