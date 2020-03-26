Киркук, Ирак, 26 марта 2020, 08:03 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака обнаружили шесть укрытий боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 25 марта сообщает Kurdistan.ru.
По данным журналистов, укрытия были найдены во время спецоперации в спорной провинции Киркук, силовики изъяли 20 взрывных устройств, 19 ракет и прочие боеприпасы. Самих террористов в убежищах обнаружено не было.
Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что понесли серьезные потери во время боевых действий с правительственными войсками, продолжают сохранять высокую активность, особенно в спорных территориях.
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