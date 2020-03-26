Казань, , 10:17 — REGNUM В отношении 23-летней бывшей сотрудницы казанского филиала одного из операторов сотовой связи вынесен приговор за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Удалось установить, что 1 октября 2019 года в Казани к злоумышленнице обратился ее подчиненный с просьбой сделать детализацию телефонных соединений супруги его друга. Он сказал, что данная информация нужна его приятелю, так как тот поссорился с женой. Женщина согласилась помочь коллеге и подготовила список входящих и исходящих соединений абонента.

Об этом факте вскоре узнала потерпевшая и обратилась в УФСБ по РТ.

Злоумышленница признала свою вину, и судом ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов. Об этом сообщили в республиканском СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле осуждён бывший сотрудник одной из телефонных компаний. Тагилстроевский райсуд признал его виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Гражданин признал свою вину. Его дело суд рассмотрел в особом порядке. Ему назначен 1 год и 3 месяца ограничения свободы.

Читайте также: На Урале осуждён экс-сотрудник телефонной компании