Казань, , 09:38 — REGNUM В социальных сетях появилось видео смертельного наезда трамвая на 33-летнюю женщину в Казани. Трагедия произошла утром 25 марта на улице Ершова.

Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. Чтобы извлечь женщину, пришлось вызывать спасателей из МЧС. Очевидцы отмечают, что ей полностью перерезало правую ногу, но до приезда скорой помощи женщина была жива. От массивной кровопотери она скончалась в машине врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель трамвая на Синопской набережной в центре Петербурга сбил молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

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