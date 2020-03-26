Находка, Приморский край, , 06:57 — REGNUM К работе по очистке озера Солёное в Находке от мазутной пленки приступила специальная вакуумная чистящая машина стивидорной компании «Терминала Астафьева», рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Устройство чистящей машины позволяет собирать верхний слой воды, загрязненный топочным мазутом. За раз машина способна принять 12 кубометров жидкости.

«Это универсальная машина, работает на очистке территории порта от любого вида загрязнения — сухого, влажного, может выкачивать воду», — рассказал представитель «Терминала Астафьева» Василий Жиглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке в результате техногенной аварии на прилегающую к топливохранилищу территорию было выброшено две тысячи тонн топочного мазута.