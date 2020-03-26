Симферополь, , 06:20 — REGNUM Сигнал радиомаяка истребителя Су-27, пропавшего с радаров над Черным морем, зафиксирован в стороне от района поиска, сообщил 26 марта источник в морских оперативных службах.

«Это очень далеко от района поисков оказалось, от первоначальных координат», — уточнил он.

По словам источника, сейчас в район, где был зафиксирован сигнал, направился спасательный вертолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски лётчика начались вечером 25 марта, сразу после поступления сообщения об исчезновении самолета. По данным Росморречфлота, на место предполагаемого падения направились два буксира, в районе ЧП уже находится теплоход.

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