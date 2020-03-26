Якутск, , 06:04 — REGNUM В Усть-Алданском районе Якутии возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего рыбака, который незаконно наловил 33 «хвоста» сибирского осётра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Мужчину обвиняют в незаконной добыче 33 экземпляров сибирского осётра с причинением биологическим ресурсам особо крупного ущерба в размере около 5 млн 300 тыс. рублей.

Браконьера на микроавтобусе «УАЗ» остановил инспектор ДПС, при осмотре автомобиля в багажном отсеке были обнаружены мешки с рыбой из семейства осетровых без сопутствующих документов на перевозку и лицензии на вылов.

«В ходе дознания установлено, что изъятая рыба относится к виду «сибирский осётр», который внесён в Красную Книгу Российской Федерации», — пояснили в полиции.

Рыбака ждёт суд — он дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области мужчина на моторной лодке рыбачил на водохранилище, используя сети. Улов составил более 700 штук рипуса и два судака. Ущерб — более 350 тыс. рублей.