Шадринск, Курганская область, , 05:58 — REGNUM В Курганской области раскрыто мошенничество с медицинскими масками. Ущерб составил 35 тыс. рублей. Задержан подозреваемый в мошенничестве 28-летний житель Шадринска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

Установлено, что в конце февраля ранее судимый шадринец, воспользовавшись паникой вокруг пандемии, разместил на популярном сайте бесплатных объявлений информацию об оптовой продаже медицинских масок. Житель Московской области решил приобрести дешёвый товар, совершив предоплату. Получив деньги на карту, шадринец перестал выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, так как ранее он уже привлекался за мошенничество.