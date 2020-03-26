Магадан, Магаданская область, , 05:47 — REGNUM В Магадане бесхозная собака покусала девочку 6 лет. Ведётся проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК Колымы.

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На данный момент по версии следователей, ребёнок гулял во вдоре дома 19 марта и на неё напала собака.

«По информации детской областной больницы, куда доставили девочку, у пострадавшей обнаружены укушенные раны обоих бедер и ушной раковины. Следствием проводятся необходимые мероприятия, назначена судебная экспертиза, устанавливаются очевидцы происшествия», — сказали в СУ СК по Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Ключики Пермского края двоих маленьких детей покусала собака породы американский акит.