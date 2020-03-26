Южно-Сахалинск, , 05:09 — REGNUM После землетрясения в Тихом океане, произошедшего в ночь на 25 марта, на северных Курилах продолжаются афтершоковые толчки.

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Как выяснило АСТВ на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», по данным на 10:00 26 марта зафиксирован 81 толчок. Подземный толчок силой в три балла ощутили в Северо-Курильске.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за землетрясения в океане на острове Парамушир была объявлена угроза цунами, людей эвакуировали на возвышенности.