Южно-Сахалинск, 26 марта 2020, 05:09 — REGNUM После землетрясения в Тихом океане, произошедшего в ночь на 25 марта, на северных Курилах продолжаются афтершоковые толчки.
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Как выяснило АСТВ на сейсмостанции «Южно-Сахалинск», по данным на 10:00 26 марта зафиксирован 81 толчок. Подземный толчок силой в три балла ощутили в Северо-Курильске.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за землетрясения в океане на острове Парамушир была объявлена угроза цунами, людей эвакуировали на возвышенности.