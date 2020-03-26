Владивосток, , 05:07 — REGNUM Из-за разрушения опоры моста в районе приморского города Фокино ограничено движение автотранспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Разрушению подвергся пролёт моста на трассе Артём — Находка на 89 км дороги. У моста выставлен наряд ДПС.

«В Фокино выехали специалисты для оценки ситуации и принятия дальнейших решений, на месте дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели. Легковой транспорт проезжает — одна полоса перекрыта, а большегрузы отправляют в объезд через Партизанск», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье идут работы по реконструкции рухнувшего моста.