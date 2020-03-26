Каир, , 03:55 — REGNUM ДТП с участием более 15 автомобилей в городе египетском Эс-Сафф привело к гибели не менее 16 человек и ранению 15, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на свои источники.

По данным источников, трагедия произошла из-за того, что грузовик, ехавший на высокой скорости, врезался в автомобили, остановленные на трассе в связи с комендантским часом.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с профилактическими мерами против нового коронавируса власти Египта объявили о введении в стране комендатского часа с 25 марта.

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