Москва, , 23:12 — REGNUM В район предполагаемого падения истребителя Су-27 в Чёрном море направлены два буксира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По словам собеседника агентства, буксиры «Спасатель Демидов» и «Меркурий» должны прибыть в район через два — два с половиной часа. В настоящее время на месте уже находится теплоход «Волго-Балт 179».

Как передавало ИА REGNUM, российский самолёт Су-27 пропал с радаров вечером 25 марта при выполнении планового полёта в районе Феодосии. Судьба пилота на данный момент неизвестна. В Минобороны сообщили, что поисковая операция осложнена плохими погодными условиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский Су-27 пропал с радаров над Чёрным морем, ведутся поиски пилота