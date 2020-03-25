Ульяновск, , 21:14 — REGNUM В Ульяновске полицейские раскрыли ограбление одного из офисов, где из сейфа пропали несколько тысяч рублей. В совершении преступления подозревают руководителя организации, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Разбирательства начались после поступления информации о хищении средств из сейфа в одном из филиалов сотовых компаний. С сообщением в полицию обратился руководитель отдела офисов продаж, заявив, что в ночь с 23 на 24 марта неизвестные смогли подобрать ключи к сейфу.

Однако 22-летний заявитель вскоре заинтересовал правоохранителей: по версии следствия, он «на протяжении длительного времени присваивал себе денежные средства». По данным полиции, сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.

«Узнав, что в офис приедет проверяющий, подозреваемый решил скрыть недостачу, спланировав преступление. Он попросил помочь двух своих приятелей, вручив им ключи от офиса и сейфа, а также код для отключения сигнализации», — полагают в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Ульяновске осуждена главный бухгалтер детсада, которой инкриминировали хищение более 2,5 млн рублей бюджетных средств. Фигурантка уголовного дела получила условный срок. Это наказание планирует обжаловать прокуратура, которая требовала назначить реальный срок.