Краснодар, , 19:38 — REGNUM Причиной катастрофы учебно-тренировочного самолета Л-39 в Краснодарском крае может быть техническая неисправность летательного аппарата, сообщает 25 марта пресс-служба Минобороны России.

К таким предварительным выводам военные пришли на основе доклада специалистов поисково-спасательной службы, осмотревших место падения самолета.

«По докладу специалистов поисково-спасательной службы с места падения самолета Л-39 вблизи станицы Дмитриевской (Краснодарский край), летчик погиб. Самолет упал в поле. На земле разрушений нет. Одной из причин катастрофы рассматривается технический отказ летательного аппарата», — указано в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кавказском районе Краснодарского края произошла катастрофа учебно-боевого самолета Л-39. Управлявший машиной курсант четвертого курса Краснодарского военного училища погиб.

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