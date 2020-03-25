Грозный, , 19:12 — REGNUM В Чечне произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В городе Гудермесе при столкновении «ГАЗ-3302» и «КамАЗа» погиб один человек, сообщили 25 марта в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент случился накануне, 24 марта, около 13:30. В результате ДТП произошло возгорание автомашины «КамАЗ». При этом получил травмы, не совместимые с жизнью, 57-летний житель Веденского района, управлявший автомашиной «ГАЗ».

Второй водитель — 27-летний житель города Аргун — после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Его 59-летний пассажир госпитализирован с травмами в больницу.

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