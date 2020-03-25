Краснодар, , 19:01 — REGNUM Министерство обороны РФ официально подтвердило катастрофу тренировочного самолёта L-39 на территории Краснодарского края.

Об этом 25 марта сообщает пресс-служба военного ведомства.

По данным Минобороны, катастрофа произошла в ходе планового тренировочного полета. Машиной управлял курсант четвертого курса Краснодарского лётного училища.

Катапультироваться он не успел и погиб при крушении самолёта. Причины трагедии пока не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта экстренные службы Кубани сообщили о катастрофе самолёта в районе станицы Дмитриевская Кавказского района Краснодарского края.

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