Астрахань, , 18:58 — REGNUM Экстренные службы 24 марта получили массовые жалобы на запах гари и задымление в Астрахани. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По версии Астраханского гидрометцентра, причиной стали травяные пожары в прилегающих к областному центру районах, а также степные бури и пожары в Казахстане и Узбекистане.

Ведомство рекомендовало астраханцам оставаться дома, когда в воздухе появляется запах гари, занавешивать окна и форточки мокрой тканью, использовать защитные маски, чаще проводить в домах влажную уборку, воздержаться от курения, как и от физических нагрузок.