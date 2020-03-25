Аксайский район, Ростовская область, , 18:36 — REGNUM Крупный травяной пожар, вспыхнувший в Аксайском районе Ростовской области 25 марта, потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Ликвидация возгорания в селе Большой лог объявлена в 17:50 мск. Огонь прошёлся по площади 1 тыс. кв. метров. На месте происшествия работало шесть единиц техники и 25 человек.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый крупный ландшафтный пожар, произошедший за последнее время на Дону. С начала года число возгораний увеличилось более чем на 50%.

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