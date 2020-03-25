Ишим, Тюменская область, , 18:03 — REGNUM В Тюменской области 35-летняя женщина лишена свободы за долг перед ребёнком в 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Жительница Ишима с 2005 года по настоящее время накопила долг перед своей дочерью 2004 года рождения. Девочку воспитывает опекун. Мать стоит на учёте у нарколога с диагнозом «алкогольная зависимость 2 степени».

Должница неоднократно привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов. Пристав пыталась помочь ей с трудоустройством, предлагала несколько вариантов, но гражданка не собиралась работать.

Ишимским городским судом должница по алиментам признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Судья назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Судебные приставы отмечают, что в Тюменской области за 2019 год в отношении шести женщин вынесены обвинительные приговоры за неуплату алиментов. В 2020 году возбуждено уже 15 уголовных дел против матерей, не исполняющих финансовые обязательства перед детьми.