Аткарский район, , 19:09 — REGNUM В деревне Новая Ивановка Аткарского района 25 марта в пруду утонула 6-летняя девочка.

Как сообщают СКР по области, ребенок в дневное время гулял во дворе своего дома. Мама находилась с младшим ребенком дома и присматривала из окна за дочерью. Из-за внезапного отсутствия девочки мать вышла ее проверить во двор, но не обнаружила. Обеспокоенные родители бросились на поиски ребенка и наткнулись на следы, ведущие от дома к расположенному неподалёку пруду. Поверхность водоёма имела проломленный участок льда. Отец погрузился в воду и достал со дня водоема дочь. Признаков жизни она уже не подавала.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух девятилетних мальчиков, тела которых были обнаружены в водоёме в деревне Перелучи Боровичского района.

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