Калуга, , 19:29 — REGNUM Сотрудница управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Калужской области за обман и злоупотреблении служебным положением может на шесть лет лишиться свободы. Об этом 25 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калуги.

Следствием установлено, что в январе 2019 года обвиняемая проводила проверку продажи табачных изделий в Обнинске, где представитель Роспотребнадзора обнаружила в действиях индивидуального предпринимателя административное правонарушение. В беседе с предпринимателем чиновница заявила о возможности повлиять на решение по определении размера штрафа.

В результате мошеннических действий, сотрудница областного управления Роспотребнадзора взяла у предпринимателя деньги, заведомо не собираясь снизить размер штрафа. Обвиняемая возместила ущерб, причиненный преступлением. Однако уголовное дело по факту мошенничества направлено прокуратурой в суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за мошенничество с жильем осуждена экс-чиновница