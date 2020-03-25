Москва, 25 марта 2020, 17:57 — REGNUM Московский городской суд до 4 сентября продлил арест аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в хулиганстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ему инкриминируют нарушение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).
По версии следствия, в ночь на 31 января 2018 года Мифтахов с ещё несколькими людьми разбил окно офиса «Единой России» в московском районе Ховрино.