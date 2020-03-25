Краснодар, 25 марта 2020, 17:45 — REGNUM Учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел катастрофу в Краснодарском крае, сообщает 25 марта корреспондент ИА REGNUM.
По информации региональных экстренных служб, катастрофа произошла в районе населённого пункта Дмитриевская в Кавказском районе.
Самолёт принадлежал Краснодарскому военному летному училищу. В кабине L-39, рассчитанной на инструктора и курсанта, находился один лётчик.
Установлено, что управлявший самолётом лётчик не успел катапультироваться и погиб.
Причины катастрофы устанавливаются.
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