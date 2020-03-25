Саратов, , 16:38 — REGNUM В Саратовской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, 25 марта в одной из квартир Балашова было найдено тело мальчика в возрасте 1 год 5 месяцев с множественными травмами. По результатам экспертизы установлено, что причиной смерти является тупая травма головы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга.

По подозрению в преступлении задержан 22-летний сожитель матери ребёнка.

В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в красноярском городе Минусинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на берегу протоки реки Енисей тела младенца. Дело возбуждено по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился живым. Причиной его смерти могло стать переохлаждение организма.