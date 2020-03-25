Москва, , 16:17 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали установщика газового оборудования, подозреваемого в краже 500 тысяч рублей у 73-летнего пенсионера, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился пожилого жителя столицы. По его словам, двое неизвестных граждан проводили работу по установке прибора утечки газа. После того, как они ушли, пенсионер обнаружил пропажу денег.

«Установлено, что во время проведения работы по установке газового оборудования сообщник задержанного отвлек хозяина квартиры, а он в это время совершил кражу», — говорится в релизе.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

В данный момент полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника противоправного деяния.