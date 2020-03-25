Новочеркасск, Ростовская область, , 16:09 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник отдела ГИБДД в Новочеркасске. Его подозревают в получении взятки.

«[Евгений] Ганзенко задержан сотрудниками ФСБ. Идут следственные действия», — сообщил источник ТАСС.

В региональном управлении МВД России по данному факту назначена служебная проверка. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2020 года в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки были задержаны двое сотрудников полиции, которые впоследствии были уволены из правоохранительных органов. В их отношении возбуждено уголовное дело.

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