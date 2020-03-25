Аксайский район, Ростовская область, , 15:39 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул ландшафтный пожар, площадь которого составляет 1 тыс. кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 марта.

Возгорание камыша произошло в селе Большой Лог Аксайского района. К месту происшествия прибыло шесть единиц техники и 25 человек. По уточнённым данным, угрозы населённым пунктам нет. Обстановка уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с начала года произошло 2 тыс. 49 возгораний, что на 66,5% выше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом большое количество крупных природных пожаров произошло на территории Аксайского района.

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