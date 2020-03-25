Саратов, , 15:36 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Саратовской области, обвиняемого по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

По данным следствия, в период с 2015 года экс-министр, зная об образовавшейся у трех подведомственных областных госучреждений кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам в сумме свыше 25 млн рублей и не желая ее погашать, злоупотребляя своими должностными полномочиями, создал условия для полного прекращения хозяйственной деятельности этих учреждений с целью их последующего исключения налоговым органом из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), без проведения процедуры их ликвидации и уплаты указанной задолженности. Работники трёх госучреждений были уволены, имущество выведено, а затем закреплено за вновь созданными по инициативе министра государственными автономными учреждениями. Уволенный персонал также был трудоустроен в новые ГАУ.

В результате три учреждения исключены из ЕГРЮЛ, а их кредиторская задолженность в размере 25 млн рублей списана.

Кроме того, в 2015 году бывший чиновник, достоверно зная о невыполнении части оказанных услуг по определению водоохраной зоны реки Малый Узень по госконтракту со стороны коммерческой организации, подписал акт приемки оказанных услуг в полном объеме. На основании подписанного акта, на расчетный счет коммерческой организации была перечислена сумма свыше 1,3 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В марте 2015 года пост министра природных ресурсов и экологии Саратовской области занял Дмитрий Смирнов, который до этого работал в должности первого заместителя министра лесного хозяйства региона. Уволен с поста министра природных ресурсов по собственному желанию в декабре 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии обвиняют в незаконном отчуждении государственной и муниципальной собственности.

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