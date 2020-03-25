Самара, 25 марта 2020, 15:17 — REGNUM Дорожное происшествие с участием шести единиц транспорта произошло в Самарской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 25 марта на 25 км автотрассы «Обводная г. Самара».
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые обеспечивают беспрепятственный проезд других автомобилей.
Причины ДТП выясняются.
Сведений о пострадавших нет.
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