Тюмень, , 15:09 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет бывшая сотрудница регионального УФССП России, которую обвиняют в присвоении около 1,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, чо 32-летняя сотрудница УФССП по Тюменской области, являясь ведущим специалистом-экспертом по ведению депозитного счёта, обязана была принимать от приставов-исполнителей наличные деньги от должников и передавать в отделение банка. Её обвиняют в том, что в период с апреля 2015 года по июль 2016 года, она присвоила себе около 1,5 млн рублей вверенных ей казённых денег.

Гражданка обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием своего служебного положения»)

Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу