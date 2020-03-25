Кабул, , 15:03 — REGNUM В результате взрыва фугаса в афганской провинции Гильменд погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, об этом 25 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако представитель губернатора провинции Умер Звак в комментарии изданию возложил вину на боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее в начале марта в провинции Хост произошел взрыв на футбольном поле, жертвами которого стали по меньшей мере три человека.