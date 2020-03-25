Москва, , 14:58 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с квартирой на сумму около 7 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление о мошенничестве с квартирой, расположенной на улице Раменки, в результате чего права на жилое помещение незаконно перешли к неизвестному лицу.

«Установлено, что злоумышленник оформил через регистрирующий орган право собственности на квартиру на свое имя, предоставив поддельный договор купли-продажи, поддельный акт приема-передачи квартиры, а также поддельную расписку о том, что он передал денежные средства собственнице жилого помещения», — говорится в релизе.

Следствие возбудило уголовное дело по 159 УК РФ («Мошенничество»).