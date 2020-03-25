Кигали, , 14:46 — REGNUM Житель Руанды, нарушивший карантин и отправившийся ловить рыбу, был убит крокодилом. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на заявление мэра города Камоньи.

Алиса Кайитеси сообщила, что инцидент произошел утром в среду, 25 марта, на реке Ньябаронго.

«Он нарушил правило самоизоляции, однако [в городе] очень немногие не поддерживают карантинные меры, чтобы остановить вирус», — сказала Кайитеси.

По информации журналистов телерадиокомпании, власти Руанды ввели режим полной изоляции в воскресенье, 22 марта, так как число заболевших COVID-19 продолжало расти.

Напомним, что в восточноафриканской стране подтвердили 40 случаев заражения, что является самыми высокими показателями в регионе.

Прекращение экономической деятельности в Руанде серьезно затронуло большинство людей с низкими доходами. В ответ на это в правительстве заявили, что оно поможет тем, кто пострадал в условиях жестких карантинных мер.