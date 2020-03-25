Гвиана, Франция, , 14:30 — REGNUM Почти 40 тыс. хирургических масок, хранящихся в Гвианском космическом центре (CSG) Куру во Французской Гвиане, были украдены в разгар пандемии колронавируса. Об этом заявил прокурор Кайенны Самюэль Финьельц, сообщает газета Ouest-France.

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Известно, что изначально о пропаже масок сообщил президент французского Национального центра космических исследований Жан-Ив Ле Галь, который разослал соответствующее письмо сотрудникам Гвианского космического центра. в обращении он также объявил о своём намерении незамедлительно подать жалобу в жарндармерию.

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«Эти маски были предоставлены региональному агентству здравоохранения Гвианы для использования по мере необходимости в различных медицинских учреждениях», — Жан-Ив Ле Галь, отметив, что он «весьма потрясён поведением» предполагаемых преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале из-за пандемии коронавируса страны мира столкнулись с дефицитом медицинских халатов, масок и перчаток.